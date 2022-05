Andy Fletcher kimdir? Depeche Mode klavyecisi Andy Fletcher albümleri

Andrew John Leonard Fletcher, 8 Temmuz 1961 tarihinde Nottingham'da doğdu. "Boy Brigade" adlı bir kulübe üye olduktan sonra burada Depeche Mode'un kurucularından Vince Clarke'la tanıştı. Fletcher, kariyerine Vince Clarke’la birlikte çaldığı "Composition of Sound" adlı grubun basçısı olarak başladı ancak daha sonra grubun synthesizer elemanı eksikliğini kapatma yoluna gitti. "Composition of Sound"da şu anda Depeche Mode'un bir üyesi olan Martin Gore da bulunuyordu. Clarke, Martin Gore ve Fletcher, Dave Gahan’ı da aralarına katarak Depeche Mode'u kurdu.

Fletcher, medya ve Depeche Mode hayranları tarafından gruba müzikal açıdan fazla katkıda bulunmamasıyla eleştirildi. Bunun nedenlerinden biri grubun ilk zamanlarında hiç öne çıkmamasıydı. Grubun "A Pain That I'm Used To" ve "The Sinner In Me" videolarında bas çalarken görünüyordu. Bunun dışında hiç göz önünde olmadı.

Fletcher, 16 Ocak 1993'te Grainne Mullan ile evlendi. Fletcher 1990'ların başında psikolojik anlamda sorunlar yaşadığı için bir süre hastanede kaldı ve gruba katkıda bulunamadı, turnelere katılamadı. Hastaneden çıktıktan sonra kendini ailesine adadı ve 1992'de Depeche Mode’a geri döndü. Ancak bu sırada grup çatırdamaya başladı. Dave Gahan'ın uyuşturucu, Martin Gore'un alkol ve Fletcher’ın psikolojik problemleri, üyelerin arasını açtı. Fletcher'ın problemleri tekrar su yüzüne çıkınca, 1993-1994 Devotional turnesinde yerine Deryl Bemonte getirildi.

Fletcher’ın en sevdiği Depeche Mode şarkısı "World In My Eyes". Chelsea Futbol Kulübü'nün bir taraftarıydı. Depeche Mode'un "Violator" ve “Music for the Masses” adlı albümlerinin isim babası, bu isimler bir röportajında kullandığı cümlelerden alınmıştır. Depeche Mode hayranları ona "Andy Fletcher" diye hitap ediyor. Müzisyenin Londra'da "Gascogne" adlı bir restoranı bulunuyor.

Depeche Mode klavyecisi Andy Fletcher albümleri

Depeche Mode ile albümleri şu şekilde:

Speak & Spell

A Broken Frame

Construction Time Again

Some Great Reward

Black Celebration

Music fort the Masses

Violator

Songs of Faith and Devotion

Ultra

Exciter

Playing the Angel

Sounds of the Universe

Delta Machine

Spirit