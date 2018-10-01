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Andrzej Duda: Teklifim karşısında Trump'ın gözleri parladı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'da ABD üssü kurulması için 2 milyar dolar önermesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gözlerinde parıltıya yol açtığını söyledi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:34
Andrzej Duda: Teklifim karşısında Trump'ın gözleri parladı

Sieci gazetesine demeç veren Duda, temmuz ayındaki NATO zirvesinde Trump'la Polonya'da daimi ABD üssü kurma fikrini istişare ettiğini belirtti.

"TRUMP KAFASINI SALLADI AMA BAŞKA BİR TEPKİ VERMEDİ"

Trump'a "Sayın Başkan, Polonya'da daimi ABD üssünün açılmasını isteriz" dediğini anlatan Duda, ABD Başkanı'nın kafasını salladığını fakat bir tepki vermediğini kaydetti.

"PARA TEKLİFİNİ DUYUNCA GÖZLERİ PARLADI"

Ancak üssün hazırlanması için 2 milyar dolar ayırmaya hazır olduklarını eklediğinde Trump'ın gözlerinin parladığını belirten Duda, bunun ardından konuşmanın tamamen farklı bir hal aldığını vurguladı.

ABD ÜSSÜNÜ MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Ağustos ayı ortasında Trump'la görüşmesinin ardından konuşan Duda, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişti.

Üssü 'Trump kalesi' olarak adlandıracaklarını ifade eden Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:34
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