Andreas Pereira kimdir? Andreas Pereira nereli kaç yaşında? Andreas Pereira hangi takımda?
Andreas Pereira’nın Fenerbahçe'nin markajına girdiği öğrenildi. Flamengo'da kiralık geçiren orta saha oyunucusu Andreas Pereira’nın transferinde sarı lacivertli ekibin başarılı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki Andreas Pereira kimdir? Andreas Pereira nereli kaç yaşında? Andreas Pereira hangi takımlarda oynadı? Andreas Pereira hangi takımda?
Fenerbahçe, geçen sezonu Flamengo'da kiralık geçiren Manchester United'ın orta saha oyuncusu Andreas Pereira ile ilgileniyor. Manchester United'ın Andreas Pereira için 8 milyon euro bonservis bedeli istediğine iddia edildi.
Andreas Pereira kimdir?
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira, 1 Ocak 1996 tarihinde Duffel, Belçika'da doğdu. Belçika'da yetişmiş Brezilyalı futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'dan kiralık olarak Série A takımı Flamengo'da forma giymektedir.