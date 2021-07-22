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Biyografi Andreas Cornelius kimdir? Andreas Cornelius nereli? Andreas Cornelius hangi takımda oynadı?
Biyografi

Andreas Cornelius kimdir? Andreas Cornelius nereli? Andreas Cornelius hangi takımda oynadı?

Süper Lig devi Trabzonspor, Andreas Cornelius'un transferi için 5 milyon euro karşılığında işi bitirdi. Yeni sezona güçlü başlamak isteyen Trabzonspor, forvet boşluğunu doldurmak için Andreas Cornelius transferinde sona geldi. Peki Andreas Cornelius kimdir? Andreas Cornelius nereli? Andreas Cornelius hangi takımda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 09:51:00 - 2021-07-22 09:52:36
Andreas Cornelius kimdir? Andreas Cornelius nereli? Andreas Cornelius hangi takımda oynadı?

Andreas Cornelius kimdir, nerelidir? 16 Mart 1993 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag şehrinde dünyaya gelen Andreas Cornelius, kariyerine de bulunduğu şehrin takımı olan Kopenhag FC'de başladı. Kariyerine İngiltere'de devam eden Cornelius, sırasıyla Cardiff City, Kopenhag, Atalanta, Bordeaux, Parma takımlarında devam etti. 

Danimarka Milli Takımının her kademesinde de oynayan Andreas Cornelius, 1,93'lük fiziği ile dikkat çekiyor. Kariyerinde 306 maça çıkan Danimarkalı golcü 84 gol atmayı başardı. Ayrıca Danimarka Milli Takım formasını 34 kez giyen Cornelius 10 kez fileleri havalandırdı.

Andreas Cornelius kimdir

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