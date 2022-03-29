Andreas Beck kimdir? Andreas Beck nereli kaç yaşında?

Andreas Beck kimdir, nereli kaç yaşında?Andreas Beck hangi takımlarda oynadı? İşteAndreas Beck hayatı, biyografisi, özgeçmişi ve futbol kariyeri...

Andreas Beck kimdir?

Rusya'nın Kemerovo kentinde 1987'de dünyaya gelen Andreas Beck, doğumundan üç yıl sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti. Beck önce Königsbronn ardından da DJK-SG Wasserfalfingen altyapılarından oynadıktan sonra 2000'de Stuttgart tesislerinden içeriye adımı attı.

Andreas Beck hangi takımlarda oynadı?

3 yaşında ailesiyle beraber karavanla Almanya’ya göç eden Beck, futbol kariyerine de 14 yaşında başladı. 2000-05 arasında Stuttgart altyapısında top koşturan futbolcu, 2006-08 arası A takıma yükselip, bir Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

2008'e kadar farklı yaş gruplarında Stuttgart formasını terleten Alman futbolcu ilk Bundesliga maçına ise 11 Şubat 2006'da DSC Arminia Bielefeld karşısında çıktı. Beş gün sonra ise UEFA Kupası'nda Middlesbrough'a karşı oynayarak Avrupa arenasında boy göstermeye başladı.

2006-2007 sezonunda daha fazla forma şansı bulan genç futbolcu Bundesliga'daki ilk golünü ise 27 Ekim 2007'de Bayer Leverkusen'e attı, ve Stuttgart bu golle sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.Kadrosunda Mario Gomez, Roberto Hilbert ve Andreas Beck gibi futbolcuları bulunduruan VFB Stuttgart sezonu şampiyon olarak tamamladı.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Stuttgart'ın rakipleri; Barcelona, Lyon ve Glasgow Rangers'dı. Alman ekibi grubu üç puanla son sırada tamamlarken Beck ise altı maçın dördünde kadrodaydı ikisinde ise ilk 11'de sahaya çıkıp iki asiste imza attı.

Yetiştiği kulüpten ayrılma zamanının geldiğini hisseden Andreas Beck, 2008'de yaklaşık 3 milyon avroya Hoffenheim'a transfer oldu. Kısa sürede takımın değişmezlerinden birisi olan sağ bek, ilk sezonunda 30 Bundesliga maçına çıktı. O sezon Beck'ten daha fazla Hoffenheim forması giyen iki futbolcunun birisi Tobias Weis, diğeri ise eski Beşiktaş'lı Demba Ba idi.

2009-2010 Sezonunda 1.Bundesliga 25 maç, DFB-Pokal 1 maç toplamda 25 maçta (2 asist) performans sergiledi. 2010-2011 sezonunun başında Andreas Beck, Hoffenheim'ın kaptanlık bandını kolunda taşımaya başladı. O sezon 33 lig dört de kupa maçında oynayan Alman sağ bek için Juventus 2011 Mayıs'ında Hoffenheim'ın kapısını çaldı. Ancak İtalyan devinde dönemin teknik direktörü Luigi Delneri kovulunca transferde suya düştü. 1.Bundesliga 33 maç, DFB-Pokal 4 maç toplam 37 maçta (4 asist) performans sergiledi.

2011-2012 Sezonunda, 1.Bundesliga 31 maç, DFB-Pokal 4 maç toplamda 35 maçta (1 gol 1 asist) performans sergiledi. 2012-2013 Sezonunda, 1.Bundesliga 31 maç, Relegation 1.Bundesliga 2 maç, DFB-Pokal 1 maç toplamda 34 maçta (1 gol 3 asist) performans sergiledi. 2013-2014 Sezonunda, 1.Bundesliga 33 maç, DFB-Pokal 4 maç toplamda 37 maçta (1 gol 3 asist) performans sergiledi.

2014-2015 Sezon sonunda 1.750.000 € bonservis bedeliyle Beşiktaş JK transfer oldu.

Süper Lig 32 maç, UEFA Avrupa Ligi 6 maç, Türkiye Kupası 4 maç toplamda 42 maçta görev yaptı.(1 asist) performans sergiledi.Beşiktaş da Süper Lig Hasan Doğan Sezonunu, Andreas Beck Şampiyon olarak tamamladı.

Andreas Beck milli takım kariyeri

Almanya U-18 takımıyla 3, Almanya U-19 takımıyla 3, Almanya U-20 takımıyla 1, Almanya U-21 takımıyla 27 (2 gol), Almanya millî futbol takımında da 9 kez forma giymiştir. 2009'da Almanya 21 yaş altı millî takımı ile U21 Avrupa Futbol Şampiyonu olmuştu