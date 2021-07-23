Andrea Poli kimdir? Andrea Poli nereli, kaç yaşında? Andrea Poli hangi takımlarda oynadı?

Andrea Poli kimdir? Süper Li’de mücadele eden Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi 3 yıllığına renklerine kattı. Antalyaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Andrea Poli kimdir?

Andrea Poli 29 Eylül 1989 tarihinde, Vittorio Veneto doğumludur. Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor'da forma giyen İtalyan futbolcudur. Poli, kariyerine Serie B kulüplerinden Treviso'da futbola başladı. 31 Ocak 2007 tarihinde Serie A'da oynayan Sampdoria adlı kulüple sözleşme imzaladı.

Andrea Poli hangi takımlarda oynadı?

Andrea Poli, futbol kariyerine ilk olarak 2006 yılında ülkesinin yerel bir takımı olan Treviso’da başladı. Sadee bir sezon burada forma giydi ve 4 maça çıktı. 2007 yılında ligin bir başka takımı olan Sampdoria’ya transfer oldu. İlk sezonunda Sampdoria’da çok fazla forma şansı bulamadı ve antrenör tarafından kiralık gönderilmesi istendi. 2008-2009 sezonu için Sassuolo takımına kiralık giden İtalyan futbolcu, sezon boyunca 32 maça çıkıp 5 gol atma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Sampdoria’ya geri döndü ve ilk sezonunda takımla beraber ilk 11’de maçlara çıkmaya başladı. 2010-2011 sezonunda ilk kez Avrupa maçlarına çıkan Andrea Poli, 2011-2012 sezonunda İnter kulübü tarafından kiralandı. İnter ile sezon içerisinde 21 maça çıktı ve bir sezon daha Sampdoria’da kaldıktan sonra 2013-2014 sezonunda Milan’a 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.

4 sezon boyunca Milan forması altında mücadele veren tecrübeli futbolcu, toplamda 60 maçta sahada görev alıp 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Andrea Poli, 2015-2016 sezonu itibariyle kariyerine kırmızı siyahlı ekipte devam etmektedir.

Andrea Poli milli takım kariyeri

Andrea Poli, milli formayı kariyerinde ilk kez 2006 yılında İtalya U-17 takımında giyerken, sonraki yıllarda sırasıyla U-18, U-19, U-20 ve U-21 genç takımlarında yer aldı. Genç takımlarda 35 maça çıkan Andrea Poli, burada 3 gol attı. 2012 yılında İtalya A Milli Takımı’na yükseltildi. A Milli formayı ise toplamda 5 maça çıkıp 1 gol attı.

Antalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.