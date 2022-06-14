Andrea Pirlo kimdir? Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo nereli, hangi takımı çalıştırdı?

Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Andrea Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Peki Karagümrük teknik direktör Andrea Pirlo kimdir, nereli kaç yaşında? Andrea Pirlo hangi takımı çalıştırdı? İşte Andrea Pirlo hayatı, biyografisi.

Andrea Pirlo kariyeri!

Juventus ile 52 resmi maça çıkan İtalyan teknik adam, 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk döneminde de Brescia, Reggina, Inter, Milan, Juventus ve New York City'de forma giydi.

Andrea Pirlo kimdir?

Andrea Pirlo, 19 Mayıs 1979 tarihinde Lombardiya'da doğdu. FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazanmış İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör. 12 Haziran 2022'de Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olmuştur. Son olarak Juventus'tan ayrılıp New York City ile anlaşmıştır ve futbolu bu takımda bırakmıştır.

Pirlo, Brescia'da doğdu. Kardeşi Ivan da Brescia'nın alt takımlarında oynadı. Brescia'da 1994 ve 1998 yıllarında arasında ve 2001 yılında (kiralık olarak) forma giydi. 1998 yılında Inter'a transfer oldu. Ancak 1999 yılında Reggina'ya, 2001 yılında Brescia'ya kiralandı. Milan'a transfer oldu. Milan'da 2 kez Serie A şampiyonluğu 1 Coppa Italia 1 süper kupa 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi 2 uefa süper kupa ve 1 kez de kıtalar arası şampiyona şampiyonluğu kazandı. Carlo Ancelotti, Milan'a gelene kadar Andrea Pirlo ofansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Ancak Ancellotti, Pirlo'yu oyun kurucu olarak oynattı. 2006-2007 sezonunda 2.782 dakika Milan'da forma giydi. 2007 yılında FIFA Yılın Futbol Oyuncusu Ödülü'ne aday oldu. Daha sonra 2011 de Juventus'a transfer olmuştur. Juventus forması ile 4 Serie A, 1 Coppa Italia ve 2 Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşamıştır. Juventus taraftarı "maestro"lakabını yakıştırmışlardır. 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı kaybetmiştir. 2017 Kasım ayında futbolu bıraktığını açıklamıştır.