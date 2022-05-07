Andre Franco kimdir? Andre Franco nereli kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor?

Andre Franco kimdir? Andre Franco,12 Nisan 1998 tarihinde Lizbon Portekiz'de dünyaya geldi. GD Estoril Praia için ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcudur.

Lizbon'da doğan Franco, gençlik kariyeri dışında her şeyi yerel Sporting CP'de geçirdi ve bir yılını komşu CF Os Belenenses'e kiraladı. 2018 yılında GD Estoril Praia ile anlaştı ve 23 yaş altı takımına geçti.

Franco, ana kadrodaki ilk maçına 3 Ağustos 2019'da Taça da Liga'nın ikinci turunda FC Paços de Ferreira ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta 69. dakikada oyuna girerek çıktı (penaltı atışları mağlubiyetleri). LigaPro'daki ilk maçını 15 gün sonra yine yedek kulübesinden SC Farense'ye 1-2 ev mağlubiyetinde oynadı.

2020-21 sezonunda Franco, kulübün Primeira Liga'ya şampiyon olarak dönmesine yardımcı olmak için 20 maçta bir gol attı. Yarışmadaki ilk maçına 7 Ağustos 2021'de FC Arouca'da 2-0 kazanılan galibiyette başlayıp gol atarak çıktı.