İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Sloven golcü Andraz Sporar'ın peşine düştü. Andraz Sporar'ın Transfermarkt'ta değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin Sporting Lizbon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sporar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edildi. Peki Andraz Sporar kimdir? Andraz Sporar kaç yaşanında? Andraz Sporar hangi takımlarda oynadı?

Andraz Sporar kimdir?

Andraz Sporar 27 Şubat 1994 tarihinde Ljubljana, Slovenya’da doğdu. Sporting CP takımında ve Slovenya millî takımında forvet pozisyonunda görev yapan Sloven futbolcudur.

Haziran 2012'de Andraz Sporar, Interblock takımından Olimpija Ljubljana takımına transfer oldu. 2015-16 sezonunda takımın kaptanı oldu. Sezonun ilk yarısında, ligin 18 maçına çıktı ve 17 gol attı.

8 Aralık 2015 tarihinde Basel, Andraz Sporar ile Haziran 2020'nin sonuna kadar dört buçuk yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Basel ile ligdeki ilk maçına 14 Şubat 2016 tarihinde deplasmanda 4-0 yendikleri Grasshopper Club karşısında oynarken, 70. dakikada oyuna girdi. Andraz Sporar, 18 Şubat 2016 tarihinde Saint-Étienne deplasmanında maç öncesi ısınırken sakatlandı. Ameliyat olmak zorunda kaldı ve 2015-16 sezonunu kapatırken, Basel ligi şampiyon tamamlayarak üst üste yedinci şampiyonluğunu aldı.

Andraz Sporar, Ocak 2018'de 600.000 € bonservis bedeli karşılığında Slovakya Super Liga ekibi Slovan Bratislava'ya katıldı. 23 Ocak 2020 tarihimde Sporar, 6 milyon € bonservis bedeliyle Sporting Lizbon'a transfer oldu ve kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Slovakya Super Liga'dan transfer edilen en pahalı futbolcu oldu. Bonuslarıyla beraber transfer ücreti 7 milyon €'ya yükseliyordu.

Andraz Sporar millî takım kariyeri

Kasım 2016'da Sporar, ilk kez Slovenya A millî takımına Malta ve Polonya maçları için çağrıldı. İlk A millî maçına Malta karşısında çıkarken, ikinci yarıda Milivoje Novaković'in yerine oyuna girdi.