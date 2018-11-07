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‘Andımızdan’ kurtulmuştuk birileri yangına benzin döktü

Gazetemiz okurlarından Mustafa Başaran, Danıştay'ın 'Andımız' kararıyla ilgili düşüncelerini bizimle paylaştı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
‘Andımızdan’ kurtulmuştuk birileri yangına benzin döktü

Mustafa Başaran/Kayseri

ANDIMIZ”la ilgili verdiği kararla Danıştay 8. Dairesi yeni bir tartışma başlattı. . Andımız 2013’te zorunlu olmaktan çıkarılmış. Danıştay 5 sene beklemiş, bu kararı iptal etmek bugün aklına gelmiş.

Adama sormazlar mı (beş senedir neredeydiniz?) diye.

Andımızı hazırlayan adam ezanın Türkçe sözlerini yazan Rodos’lu Reşit Galip’tir.

Irk, Rabbımın hikmeti ilahisidir. Benim seçimim değil kaderimdir. Rabbım beni ırkımdan değil dinimden hesaba çekecektir. Irkçılık dinimizde haramdır. (Üstünlük takvadadır) Hucurat suresi ayet 13.  İslam’da kan bağı değil din bağı esastır. ‘’Tanrı uludur”dan, baştan sona ırkçılık kokan ‘’Andımız’’dan kurtulmuştuk birileri yangına benzin döktü.

Kutlu doğum haftasında PKK’nın yakıp yıktığı Diyarbakır’da Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si Sünnisi... 150 bin müslüman toplandı. Bunları hiçbir ırk ayrımı gözetmeden bir araya getiren ruh nedir?

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
  1. Kayseri
  2. Diyarbakır
  3. Danıştay 8. Dairesi
  4. Andımız
  5. Rodos’lu Reşit Galip
  6. İslam
  7. PKK
  8. Kürt
  9. Türk
  10. Alevi
  11. Sünni

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