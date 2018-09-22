Andımız geri mi geliyor? Danıştay'dan son dakika andımız kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Kamu-Sen’in açtığı davaya ilişkin son dakika kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu andımızın kaldırılmasına ilişkin kararı bozdu. Böylelikle Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmü de iptal edilmiş oldu. Peki andımız geri mi geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak "öğrenci andı" başlıklı 12. madde 2013'te yürürlükten kaldırılmıştı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, "Davacının davaya konu yönetmelik hükmü ile arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı, davacı tarafından ilköğretim çağında çocuğu olup velayeten dava açtığı hususunun ileri sürülmediği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine" karar vermişti. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca da onanmıştı. Önder Kahveci, Kurul kararına karşı karar düzeltme isteminde bulundu.

Karar düzeltme istemi üzerine dosya tekrar Kurul'un gündemine geldi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin okullarda öğrenci andının okunmasını kaldıran yönetmeliğin iptali istemiyle açtığı davayı, davacının ilköğretim çağında çocuğu bulunmadığı gerekçesiyle ‘ehliyet yönünden’ reddeden Danıştay 8. Daire’nin kararını bozdu. Önder Kahveci, “İtirazımız sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu yanlışa ‘dur’ diyerek kararı bozdu. Umarım ki dava yeniden görüldüğünde andımızı kaldıran yönetmelik hükmü de iptal edilir veya Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir değişiklikle bu düzenlemeyi kaldırır, bu yanlış da sona erer. Andımız okullarımızda okutulana kadar da bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.