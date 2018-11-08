THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Anderlecht'in Teknik Direktörü Vanhaezebrouck: Tesadüf olamaz...

Anderlecht Teknik Direktörü Vanhaezebrouck, “Oyuncuların hataları nedeniyle gruptan çıkma şansımız kalmadı. Bunlar bir tespit, tesadüften bahsetmiyorum” açıklamasını yaptı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:04
Anderlecht'in Teknik Direktörü Vanhaezebrouck: Tesadüf olamaz...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe sahasında Anderlecht’i 2-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck kızgın olmadığını belirterek, “Hayal kırıklığına uğramadım. Bir olasılığı muhafaza ediyoruz. İlk maçta bunu kaybetmiştik. Normalde baktığınız zaman çok uzun bir süre boyunca bir oyun kontrolü söz konusu oldu. İyi başladık. Çok iyi bir rakip vardı. Çok kolay değildi. Top çok iyi bir şekilde aktı. İyi fırsatlar bulduk ama gole çeviremedik. Bireysel hata yüzünden goller yedik. Son 20 dakikaya baktığımızda bir geri dönüş yapamadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. İlk 70 dakika boyunca çok kötü bir oyun sergilemedik. Burada önemli olan gol atmaktı. Rakibiniz Fenerbahçe gibi bir takımsa hiç kolay bir maç olmaz. Gerekli ofansif performansı sergilemek kolay değil. Gençler ellerinden geleni yapıyorlar ama daha önlerinde çok uzun yıllar var. Tecrübe kazanmaları lazım. Bundan da ders çıkarıyoruz. Bundan sonra ligde şampiyonluğa odaklanmak zorundayız. Ocaktan sonra daha az maç oynayacağız. Geri kalan maçlarımızda puan kazanmaya bakacağız. Zagreb karşısında da puan almak için oynayacağız. Oyuncuların hataları nedeniyle gruptan çıkma şansımız kalmadı. Bunlar bir tespit tesadüften bahsetmiyorum. Elendiyseniz eğer bu bir tesadüf değildir, hatalar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:04
  1. Van
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
    1. PFDK Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza..
    2. Yunan bakanın açıklamalarına Dışişleri..
    3. Anderlecht'in hocası: Tesadüf olamaz...
    4. Beşiktaş'ta Lens şoku!
    5. E-Devlet'te 2 yeni hizmet
    6. Kahramanmaraş'ta şaşırtan olay! Akraba..
    7. İsveç sınır kontrolünü 3 ay uzattığını..
    8. Kadıköy'de duygu seli!
    9. Kayıp Evrim'in tutuklu bulunan annesi..
    10. Günok zirveyi gördü!
    11. Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap!
    12. Devlet Bahçeli'den PKK'lı..
    13. "Ekonomi bozuk" denilerek maaşları..
    14. Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk..
    15. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin..
    16. 15 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı..
    17. Albayrak Bursa’da bir dizi ziyaret..
    18. Terör örgütü yanlısı bir kişi tutuklandı
    19. Mathieu Valbuena kendine geldi
    20. Katil İsrail askerleri 1 Filistinliyi..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden