AND’dan kazançlı teklifler

Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması AND Gayrimenkul, gayrimenkul sektöründe başlayan büyük kampanyaya AND Pastel projesi ile dahil oldu. Kampanya kapsamında AND Pastel’de şirket bünyesinde 120 ay vadelendirme, yüzde 10 peşinat ve yüzde 10 indirim uygulanıyor. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanyada ev sahibi olmak isteyenlere aynı zamanda döviz ya da altınlarını peşinata çevirme ve bir yıl boyunca paralarının getirisini garantiye alma imkânı da sunuluyor.

İKİ FIRSAT DAHA

Şirket ayrıca ‘‘Yaşamı Deneyimle’’ adı verilen modelle ev sahibi olmak isteyenlerin birikimlerini değerlendirebilecekleri ve yatırımlarını garanti altına alabilecekleri iki farklı kampanyaya ev sahipliği yapıyor. Kartal’ın en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel’deki bu kampanyalar sınırlı sayıda daire için geçerli olacak.

1 YIL DENEYİMLE, KAZANCINI GARANTİLE

AND Gayrimenkul, Temmuz 2018’de teslimlerin başladığı AND Pastel’de daire satın almayı düşünenlere uzun yıllar yaşayacakları evi 1 yıl boyunca deneyimleme imkânı veriyor. Peşin alımlarda geçerli olan kampanya hem alırken hem de satarken kazandırıyor. Satın alırken evin fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim sunuluyor. Ev sahibi hemen evine taşınabiliyor. 1 yıl boyunca yaşadıktan sonra vazgeçmesi halinde ise yüzde 20 prim ile evini satma garantisi veriliyor.

KİRALARI EVE DÖNÜŞTÜRME FORMÜLÜ

Satın alma kararını hemen vermekte zorlananlara ve kira ödediği için oturacağı evin peşinatını biriktiremeyenler için de yeni bir kampanya söz konusu. Müşteriler ilk adımda AND Pastel’de kiracı olarak yaşamaya başlıyor. 24 aylık kira bedeli depozito olarak alınıyor. İki yıl içinde aynı evi satın almak isteyenlerin, depozitosu ve ödediği kiralar evin bedelinden düşürülüyor. İki yılın sonunda çıkmak isteyenler ise depozitosunu geri alabiliyor.