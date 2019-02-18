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ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi

Manisa’da kısa bir süre önce ANDA Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilciliği tarafından kuruluşu tamamlanan arama-kurtarma birimi uygulamalı eğitimden geçti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:33
ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi

Manisa’da kısa bir süre önce ANDA Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilciliği tarafından kuruluşu tamamlanan arama-kurtarma birimi uygulamalı eğitimden geçti.


ANDA Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilciliğinin arama-kurtarma birimi, afet sonrası barınma ve sahada arama kurtarma eğitimini tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyenleri Serdar Aksu, Halil Atak, Erol Özdelen, Mehmet Özoğul ve Mehmet Baltacı tarafından verilen eğitim 4 saat sürdü. ANDA Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilcisi Yavuz Temel, sosyal sorumluluğu ve bulunduğu her yerde vatandaşlarına hizmet etmeyi kendisine prensip edinmiş bir dernek olarak hiçbir soruna kayıtsız kalmayacaklarını söyledi. Ayrıca Temel, Manisa’nın birinci derece deprem bölgesinde olmasından dolayı, meydana gelebilecek afetlerde, her daim yaraları saracak ve vatandaşların yanında olacak bir ekip kazandırmak için hızlı adımlarla yol aldıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:33
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