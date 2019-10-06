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Yunan ve Alman bakanlardan skandal mesaj

Tatbikat sırasında kendi fırkateynini kontrol edemeyen ve karaya oturmasına neden olan Yunanistan, sahibiyle birlikte aklınca Türkiye'ye mesaj yolladı. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Osmanlı donanmasının yenilgisinin resmedildiği tablo önünde gülerek poz verdi.

06 Ekim 2019 Pazar 13:27
Yunan ve Alman bakanlardan skandal mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan ile ABD arasındaki 1990 yılında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın güncelleme görüşmeleri çerçevesinde Atina’yı ziyaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini eleştirirken, ikilinin görüşmeleri sırasında kameralara takılan bir kare, büyük tepki topladı.

Aklınca Türkiye'ye mesaj

Özellikle Balkan Savaşları sırasında, Yunan donanmasından kesitlerle, milliyetçi bir çizgide yaptığı tablolarla bilinan Yunan ressam Vasileios Hatzis’in Georgios Averof isimli tablosunun önünde gülerken görüntülenen Pompeo ve Dendias’ın pozu, verdiği "gizli mesaj"la gündeme oturdu.

Yunanistan’ın, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü isyan sonrasında gerçekleşen bağımsızlık savaşı sırasında Osmanlı Donanması’nı uğrattığı yenilgiyle bilinen Averof gemisinin tablosu önünde kahkahalara boğulan bakanların bu tavrı, Türkiye’ye verilen hadsiz bir mesaj olarak yorumlandı.

 

Kendi gemisini kontrol edemiyor, Türkiye'ye mesaj veriyor!

Geçtiğimiz günlerde Yunan Donanması’na ait HS Elli Fırkateyni, Parmenion-2019Tatbikatı esnasında karaya oturdu. Hasar alan fırkateynin kurtarma çalışmalarına ise hemen başlanılırken Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bölgesel sebeplerden ötürü sürekli karşı karşıya gelen Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harbe hazırlık oranı tartışma konusu oldu.

Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:27
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması
  3. Atina
  4. Vasileios Hatzis
  5. Georgios Averof
  6. HS Elli Fırkateyni
  7. Parmenion-2019

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 28 dk önce
    Siz, Anca Karaya Oturursunuz Şerefsizler. Ayrıca Son Gūlen İyi Gūler. O da, Tūrkiye, Olacak. Hiç Şüphesiz ki.
  • MARTINMANNMARTINMANN30 dk önce
    YUNANLI DENILEN ALMANYA VE INGILTERENIN KUKLALARI OLAN BAKANLARIN DERDI TÜRKIYEYI PROVOKASYONA SÜRÜKLEMEK 
  • Ke-mal Ke-mal 33 dk önce
    Türkiyede ye degil mesaj,abd nin iti köpegi olan herkese mesaj

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