Yunan ve Alman bakanlardan skandal mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan ile ABD arasındaki 1990 yılında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın güncelleme görüşmeleri çerçevesinde Atina’yı ziyaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini eleştirirken, ikilinin görüşmeleri sırasında kameralara takılan bir kare, büyük tepki topladı.

Aklınca Türkiye'ye mesaj

Özellikle Balkan Savaşları sırasında, Yunan donanmasından kesitlerle, milliyetçi bir çizgide yaptığı tablolarla bilinan Yunan ressam Vasileios Hatzis’in Georgios Averof isimli tablosunun önünde gülerken görüntülenen Pompeo ve Dendias’ın pozu, verdiği "gizli mesaj"la gündeme oturdu.

Yunanistan’ın, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü isyan sonrasında gerçekleşen bağımsızlık savaşı sırasında Osmanlı Donanması’nı uğrattığı yenilgiyle bilinen Averof gemisinin tablosu önünde kahkahalara boğulan bakanların bu tavrı, Türkiye’ye verilen hadsiz bir mesaj olarak yorumlandı.

Kendi gemisini kontrol edemiyor, Türkiye'ye mesaj veriyor!

Geçtiğimiz günlerde Yunan Donanması’na ait HS Elli Fırkateyni, Parmenion-2019Tatbikatı esnasında karaya oturdu. Hasar alan fırkateynin kurtarma çalışmalarına ise hemen başlanılırken Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bölgesel sebeplerden ötürü sürekli karşı karşıya gelen Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harbe hazırlık oranı tartışma konusu oldu.

Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı