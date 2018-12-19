Anca Pop kimdir nerelidir? Anca Pop öldü mü?

Romanya-Kanada kökenli şarkıcı Anca Pop ailesini ziyarete giderken, arabasının Danube Nehri'ne uçması üzerine boğularak 34 yayında hayatını kaybetti.

Yeni yıl öncesi ailesini ziyaret için yola çıkan genç şarkıcının kız kardeşi kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdi. Yapılan incelemeler sonucunda sudan şarkıcının cansız bedeni çıkarıldı. Müzik hayatına 2004 yılında başlayan şarkıcının hayatı, 2008 sanatçı Goran Bregović ile tanışması ve albümü için beraber çalışmaları sayesinde değişmişti.

Anca Pop, 22 Ekim 1984 yılında, Moldova Nouă, Romanya’da dünyaya geldi.

Albümler: Super Cool, ANCA POP, Loco Poco

Çalıştığı müzik şirketleri: Roton Music, Warner Music Group, Edel AG, Because Editions