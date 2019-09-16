Köpeği ezmemek için manevra yapınca, takla attı!
Balıkesir'de bir araç sürücüsünün yola fırlayan köpeği ezmemek için ani manevra yapınca araçla takla attı.16 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
Balıkesir'de bir araç sürücüsünün yola fırlayan köpeği ezmemek için yaptığı manevra sonucu meydana gelen kaza anbean kameraya yansıdı. Yol kenarına savrulan aracın içindeki vatandaşların yardımına ise yine olayı araç kamerasına kaydeden sürücü ve ailesi yetişti. Aile hemen 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Araçta 2 yolcu olduğu öğrenilirken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
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