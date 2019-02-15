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Anayurt hattının ihale süreci başlıyor

Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı’nın finansmanını sağlayacak olan İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle hattın yapılacağı bulvarda incelemelerde bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Anayurt hattının ihale süreci başlıyor

Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı’nın finansmanını sağlayacak olan İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle hattın yapılacağı bulvarda incelemelerde bulundu.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, en konforlu ulaşım sistemi olan raylı sistem ağına yeni bir halka daha ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, üç gündür Kayseri’de olan İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle hattın geçeceği Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda incelemelerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucu Talas-Anayurt Hattının ihale sürecine başlanabileceği belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İller Bankası kanalıyla Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı’na finansman sağlayacak olan İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle önce makamında görüştü. Görüşmeye İlbank Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata da katıldı. Üç gündür Kayseri’de çalışmalar yapan İslam Kalkınma Bankası Ulaşım Projeleri Türkiye Sorumlusu Atiq Ahmed başkanlığındaki heyetle yapılan detaylı görüşmeler sonucu Talas-Anayurt Hattının ihale sürecinin başlanabileceği vurgulandı. Görüşmede Başkan Mustafa Çelik, İslam Kalkınma Bankası’nın merkezinin bulunduğu Cidde’ye davet edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle daha sonra Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı’nın güzergahı olan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’na geçti. Hulusi Akar Bulvarı’nda Talas, Anayurt-Erkilet Hattı’na verecekleri katkıdan dolayı İslam Kalkınma Bankası yetkililerine teşekkür eden Başkan Çelik, “Belediyecilik tarihinin en hızlı işini yaparak üç ayda 6 şeritli Hulusi Akar Bulvarı’nı açtık. Bu bulvarın ortasından da raylı sistem hattı geçecek. En kısa sürede bu hattı tamamlayacağız. Bu yolu hak sahiplerinin rızasını alarak çok hızlı bir şekilde tamamladık. İnşallah raylı sistem hattının imalatına da hızlı bir şekilde geçeriz” dedi.


İslam Kalkınma Bankası Ulaşım Projeleri Türkiye Sorumlusu Atiq Ahmed de böyle güzel bir projeye katkı sunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Eminiz ki bu projeyle Kayseri’ye kattıklarınıza yeni bir halka ekleyeceksiniz. Çok tecrübeli ve ehliyetli bir ekibiniz var. Sizlerin liderliğinde inşallah hafif raylı sistem de bulvarda yaptığınız gibi rekor sürede tamamlanarak Kayseri halkının hizmetine girecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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