CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, askerin siyasete müdahale ettiği yönündeki eleştirilere, "Anayasa'da belirlenen görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz" diyerek cevap verdi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Salih 4. Askeri Bölge Komutanlığını ziyaretinin ikinci gününde subaylara hitap ederek, gündemi değerlendirdi.

Salih, gergin ve istikrarsız günlerden geçen Cezayir'in büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu, ordunun bu zorluklara karşı sebat ve kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Ordunun Anayasa'daki görevini hatırlatan ve muhalifler tarafından "siyasete müdahil olmak"la eleştirilen Salih, "Anayasa'da belirlenen görevlerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salih, ordunun "vatanın yüksek menfaatleri adına" en önemli anlarda devreye girdiğini savunarak, Cezayir halkının sükunet ve huzurunu sağlama vazifesini yerine getirdiklerini kaydetti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, dün cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamanın Cezayir halkının taleplerini karşılamadığını belirten muhalifler ise Kayid'in çağrısını "ordunun siyasete müdahalesi" şeklinde yorumlamıştı.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

- Cezayir'deki gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyor.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.