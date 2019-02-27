Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğü" kararı açıklandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Devlet Tiyatroları'nın kurum içi paylaşım sitesinde yazdığı eleştirel yazılar nedeniyle "kınama cezası" alan tiyatro sanatçısının "ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine" hükmetti.

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 28 yıldır görev yapan tiyatro sanatçısı Tuncer Yığcı, dışarıya kapalı, kurum çalışanlarının üye olduğu internet sitesinde idareyi ve bazı uygulamaları eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Bunun üzerine, Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yığcı'ya, yazının "kurumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle "kınama cezası" verildi.

Bu süreçte Yığcı'nın itirazda bulunduğu Ankara 15. İdare Mahkemesi "cezanın iptaline", idarenin itirazda bulunduğu Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise "cezanın haklılığına" karar verdi.

Yığcı, bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Yüksek mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan "ifade özgürlüğünün" ihlal edildiğine karar verdi.

- Yeniden yargılama ve tazminat

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar veren AYM, Yığcı'ya ayrıca 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM gerekçesinde, Yığcı'ya disiplin cezası uygulanarak özgürlüğüne yapılan müdahalenin kanunilik koşulunu taşımadığı belirtildi.

İhlalin, idarenin işlemi ve sonrasında işlemi iptal etmeyen mahkemeden kaynaklandığı vurgulanan gerekçede, ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında yarar görüldüğü kaydedildi.