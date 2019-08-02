Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına tepki

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğünce, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, sözde "Barış Bildirisi"ni imzalayan akademisyenlerin yaptıkları bireysel başvuru sonucu hak ihlali kararı vermesinin, şehit ve gazilerin aziz hatıralarını zedelediği, tüm kamuoyu vicdanı ile KBÜ mensuplarını da derinden yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözde 'Barış Bildirisi' ile emperyal güçlerin taşeronluğunu üstlenen ve bölgemizde her türlü caniliği yapan PKK terör örgütüne üstü kapalı ve dolaylı destek verilmiş, devletimizin kamu düzenini tesis etmek için yaptığı operasyonlar 'kasıtlı ve planlı kıyım', 'katliam', 'bilinçli sürgün' olarak nitelendirilmiştir.Vatandaşlarını teröristlerden korumak için önlemler alan ve bu doğrultuda gerektiğinde askeri operasyonlar yapan devleti suçlayıcı açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir yerinde ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. Karabük Üniversitesi mensupları olarak bizler, ülkemizin PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonları sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı meşru görmediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."