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Anayasa Mahkemesinin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Derneğince, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararı kınandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
Anayasa Mahkemesinin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki

ANKARA (AA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararı kınandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Anaya Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenler için verdiği ihlal kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Derneği olarak Şehit ve Gazi Aileleri adına bu kararı kınıyoruz. Bu kararın aleyhinde oy kullanan, Türk vatanının ve milletinin bekasının yanında olan, şehadet şerbeti içen Türk milletinin evlatlarının hesabının sorulmasının gerektiğine inanandığını belirten Yüce Mahkemenin sayın üyelerini tebrik ve takdir ediyoruz. Bu kararda kişisel hakların ihlal edildiği yönünde kanaat belirten Anayasa Mahkemesi üyelerini de esefle ve hayretle kınıyoruz."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
  1. Anayasa Mahkemesi

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