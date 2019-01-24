0553 313 94 23

Anayasa Mahkemesinden "hak ihlali" kararı

Yüksek Mahkeme, 2007'de geçirdiği trafik kazasının ardından yapılan iğne sonucu sol bacağında uyuşma ile his kaybı yaşayan ve yürümekte zorlanan kişinin, doktorların kusuru olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı davanın reddedilmesini hak ihlali saydı

24 Ocak 2019 Perşembe 10:02
Anayasa Mahkemesinden "hak ihlali" kararı

Anayasa Mahkemesi, 2007'de geçirdiği trafik kazasının ardından yapılan iğne sonucu sol bacağında uyuşma ile his kaybı yaşayan ve yürümekte zorlanan Emrah Egeç'in, doktorların kusuru olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığın davanın reddedilmesini hak ihlali saydı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, 25 Eylül 2007'de trafik kazası geçiren Emrah Egeç, kaza sonucunda el parmaklarında uyuşukluk ve şişme şikayetiyle Adapazarı Yenikent Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada muayeneyi yapan doktorun talimatıyla görevli hemşirenin yaptığı iğnenin ardından Egeç'in, sol bacağında uyuşma ve his kaybı yaşandı ve Egeç, yürüyemez hale geldi.

Yapılan tedavilerden sonuç alamayan Egeç'e, 29 Aralık 2010'da Kasımpaşa Asker Hastanesince askerliğe elverişle olmadığına dair rapor verildi.

Konu hakkında Sakarya Valiliğince başlatılan ön inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, Emrah Egeç'te tespit edilen sinir hasarının muhtemelen yapılan enjeksiyon ile ilgili olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Egeç, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı ancak Sakarya 1. İdare Mahkemesi, olayda idarenin kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Davanın ilk derece mahkemesince reddedilmesinin ardından Egeç, hatalı enjeksiyon sonucu sakat kalınması nedeniyle Anayasa Mahkemesine maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Egeç'in maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

Yüksek Mahkeme kararının gerekçesinde, "açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerektiği" belirtildi.

Anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği vurgulanan kararda, "Devlet, bireylerin yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlıklarını koruma hakkı kapsamında ister kamu isterse özel sağlık kuruluşları tarafından yerine getirilsin, sağlık hizmetlerini hastaların yaşamları ile maddi ve manevi varlıklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınabilmesini sağlayacak şekilde düzenlemek zorundadır." ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:02
  1. Sakarya
  2. Adapazarı Yenikent Devlet Hastanesi
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksim Camisi'nin alemi yerleştirildi
    1. Taksim Camisi'nin alemi yerleştirildi
    2. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Baskonia
    3. Oktar şimdi yandı! O isim de itirafçı..
    4. GÜNCELLEME 2 - Konya'da PTT binasında..
    5. "Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını..
    6. Posalı gıdalar sindirim sistemi..
    7. Cedi'den kariyer rekoru
    8. Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Söz..
    9. FETÖ'nün önemli ismi yakalandı!
    10. Tartışmalara neden olmuştu! Rusya o..
    11. Levent Baştürk Saadet Partisi..
    12. Gram altın 218 lira seviyelerinde
    13. Göztepe, kupada 42 yıl sonra çeyrek..
    14. GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da silahlı..
    15. Edirne'de 123 düzensiz göçmen daha..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan "Uğur Mumcu" paylaşımı
    17. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    18. Maduro’yu istemeyen ABD keyifli!..
    19. Venezuela ordusu tarafını seçti
    20. Borsa, güne yükselişle başladı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!