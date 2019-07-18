0553 313 94 23

Anayasa Mahkemesinden fazla vergilendirmede hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, yurt dışında mukim şirketin Türkiye'de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden Uluslararası İkili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na aykırı olarak fazladan Gelir Vergisi kesintisi yapılmasını mülkiyet hakkının ihlali saydı

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
Anayasa Mahkemesinden fazla vergilendirmede hak ihlali kararı

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, yurt dışında mukim şirketin Türkiye'de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden Uluslararası İkili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na aykırı olarak fazladan Gelir Vergisi kesintisi yapılmasını mülkiyet hakkının ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Hollanda'da kaynaklı şirketin Türkiye'deki ortağı bir enerji şirketi, Hollanda ile Türkiye arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nı dayanak alarak, yüzde 10 oranında Gelir Vergisi ödedi.

Şirketin 2008 yılına ait vergi incelemesinde, şirketle ilgili yüzde 10 değil, yüzde 19,8 oranında vergi hesaplanması gerektiğine karar verilerek, kalan miktarın cezalı Gelir Vergisi olarak borçlandırılmasına hükmedildi.

Şirket ise bu işlemin iptali istemiyle dava açtı. Şirket, açılan davadan sonuç alınamaması ve yargı kararlarının kesinleşmemesi üzerine, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 35'inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 1. Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Gerekçede, "Somut başvuruda, yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar üzerinden uygulanan stopajın mahiyetine ilişkin farklı içtihatların bulunduğu ve Kanun'un yürürlüğe girmesinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen ilgili hükmün yorumunda yeknesaklığın sağlanamadığı dikkate alındığında bu ilkelerden ayrılmayı gerektirir bir durumun söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahale, belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini taşıyan bir kanuna dayanmamaktadır." denildi.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. çifte vergilendirme
  3. ihlal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı kutlandı
    1. Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış..
    2. Haliliye örnek ilçe oluyor
    3. Sinop’ta inşaatlara suç duyurusu
    4. TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten..
    5. 3. Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı
    6. Rusya'dan bir teklif daha: Teslim..
    7. 2019 TVF Pro Beach Tour
    8. Robinho: Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
    9. Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
    10. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    11. Gaziantep'in su sorununu çözecek proje..
    12. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
    13. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
    14. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
    15. Muğlaspor sahaya indi
    16. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
    17. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    18. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    19. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    20. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Piyasalarda gün ortası
    23. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    24. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    25. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    26. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    27. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    28. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    29. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    30. Başkan Köse ilk mahalle toplantısını..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’