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Anayasa Mahkemesinden "Deniz Yücel" kararı

Yüksek Mahkeme, "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda hak ihlali sonucuna vardı- Anayasa Mahkemesi, Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti

28 Haziran 2019 Cuma 11:23
Anayasa Mahkemesinden "Deniz Yücel" kararı

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Die Welt gazetesi muhabiri Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklandı. 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Yücel, 16 Şubat 2018'de tahliye edildi.

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Deniz Yücel'in durumuna ilişkin Yüksek Mahkemenin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Oy çokluğuyla, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, çeşitli iddiaları ise açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçeleriyle kabul edilemez buldu.

Yücel'in "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklandığı belirtilen kararda, başvurucu hakkındaki uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı bulunduğu aktarıldı.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:23
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Deniz Yücel
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