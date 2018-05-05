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Anayasa Mahkemesi'nden belediyeye kanalizasyon dersi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), birçok yerde kanalizasyon nedeniyle büyük tehdit altında olan dereler ile ilgili önemli bir karar aldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:32
Anayasa Mahkemesi'nden belediyeye kanalizasyon dersi!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına konu başvuru, Susuz Çayı’nın kenarında bulunan Kars’ın Susuz İlçesi Porsuklu Köyü’nden yapıldı. Kars Valiliği’nce, 16 Mart 2006’da Susuz Belediyesi’nin kanalizasyon sisteminde yapılan denetleme sonucunda düzenlenen raporda, ilçenin kanalizasyonunun herhangi bir arıtma yapılmaksızın Susuz Çayı’na bağlandığı tespit edildi. Valiliğin talimatı üzerine belediye, atık su arıtma tesisi projesi hazırladı.

Tesisin 2012 yılında kullanıma alınacağı bildirildi. Köy halkı, 2008 yılında durumu tutanak altına aldı. Köy sakinleri, valilik ve belediyeye başvurarak, kanalizasyonun çaya arıtılarak bırakılmasını, hayvanların kullanımı ve diğer ihtiyaçları için temiz su hattı bağlanmasını istedi. Köy sakinleri, başvuruları sonuçsuz kalınca dava açtı.

İdare mahkemesinin kararına rağmen gerekli adımların atılmaması üzerine, köylüler bu kez de tazminat davası açtı. Tazminat davası reddedilen köy sakinleri, durumu AYM’ye taşıdı. Başvuru dilekçesinde, “kanalizasyon sularının arıtılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı”nın ihlal edildiği savunuldu. Yüksek Mahkeme, “özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi.

"KAMU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ"

Kararda şöyle denildi: “Olayda çevresel rahatsızlığa kamu makamlarının yol açtığı gözetildiğinde başvurucuların anayasal haklarına yapılan müdahale neticesinde oluşan manevi zararlarının karşılanmasına neden gerek olmadığını makul bir şekilde izah etmeyen derece mahkemelerinin kararlarının ilgili ve yeterli olduğu kabul edilemez. Başvurucuların özel ve aile hayatına saygı hakkı bağlamında kamu makamlarının üzerine düşen pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği sonucuna varılmıştır.” Kararın bir örneği, tazminat talebini reddeden idare mahkemesine gönderildi. Mahkeme, yeniden yapılacak yargılamada, uygun miktarda tazminata hükmedecek.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:32
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