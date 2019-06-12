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Anayasa Mahkemesi önünde arbede

Çorlu’daki tren kazasında yaşamını yaşamını yitirenlerin yakınları ve milletvekillerinden oluşan grupla polis arasında, gösterilen yer yerine Anayasa Mahkemesi girişinde basın açıklaması yapılmak istenince arbede yaşandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:06
Anayasa Mahkemesi önünde arbede

Çorlu’daki tren kazasında yaşamını yaşamını yitirenlerin yakınları ve milletvekillerinden oluşan grupla polis arasında, gösterilen yer yerine Anayasa Mahkemesi girişinde basın açıklaması yapılmak istenince arbede yaşandı.


8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da meydana gelen tren kazasında yakınlarını kaybedenler Ahlatlıbel Atatürk Parkı önünde toplandı. Aralarında CHP Milletvekilleri Atilla Sertel, Gamze Taşcıer, TİP Milletvekili Barış Atay ile Aylin Nazlıaka’nın da bulunduğu grup; gösterilen yer yerine Anayasa Mahkemesi girişinde basın açıklaması yapmak isteyince arbede yaşandı. Arbede sırasında yol tamamen trafiğe kapandı. TİP Milletvekili Atay, bariyerleri tekmeleyerek polis memurlarına tehdit dili kullandı. Kalabalık dağıtılırken, daha sonra basın açıklaması yapan grup kazaya ilişkin takipsizlik kararının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:06
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