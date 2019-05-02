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Anayasa Mahkemesi gazetecilerin başvurusunu görüştü

Yüksek Mahkeme, gazeteci Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi - Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, diğer başvurucular Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın bireysel başvurularında ise hak ihlali görmedi - Ali Bulaç, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvuruları yarın görüşülecek

02 Mayıs 2019 Perşembe 19:54
Anayasa Mahkemesi gazetecilerin başvurusunu görüştü

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un yaptığı bireysel başvuruda, Gürsel ve Aksoy'un, "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gazeteciler, Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını gündem toplantısında ele aldı.

Gazeteciler, "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruculardan, Murat Aksoy ile Kadri Gürsel'in, "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Diğer başvuruculardan, Cumhuriyet gazetesi davası sanıklarından gazeteciler Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Bülent Utku ve Akın Atalay'ın bireysel başvurularında ise ihlali tespit edilmedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararları oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

- Üç kişinin başvurusu yarına kaldı

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Bulaç ile FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvuruları ise yarın ele alınacak.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 19:54
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Bireysel başvuru
  3. Tutuklu Gazeteciler

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