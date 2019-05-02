Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bulunan gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un, "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verirken Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın bireysel

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