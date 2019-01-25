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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Arslan seçildi

Seçim sonucuna göre Zühtü Arslan, 4 yıl daha Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütecek

25 Ocak 2019 Cuma 12:24
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Arslan seçildi

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle dün toplanan Genel Kurulun yapılan toplantılarında hiçbir üyenin gerekli çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçime bugün de devam edildi.

Bugün yapılan seçimde, 15 üyeden 9'unun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi. Diğer üyelerden Rıdvan Güleç 5, Kadir Özkaya ise bir oy aldı.

Seçim sonucuna göre Arslan, 4 yıl daha Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütecek.

- Zühtü Arslan kimdir?

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 1964'te doğan Arslan, 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı fakültede anayasa hukuku alanında yapan Arslan, 2002'de doçent, 2007'de ise profesör unvanını aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2001'de bir süre çalışan Arslan, 23 Aralık 2010'dan itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü. 2009'da başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde "Anayasa Hukuku", "İnsan Hakları", "Devlet Kuramları" gibi dersler veren Arslan, 2000-2003 yıllarında Bilkent Üniversitesinde "Turkish Public Law", 2003-2009 yıllarında da Başkent Üniversitesinde "Hukuk ve Siyaset" dersini verdi.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 adlı kitapları olan Arslan'ın, Constitutional Law in Turkey (Türkiye'de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri de bulunuyor.

İnsan hakları, anayasa yargısı, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri olan Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Arslan, bugün yapılan seçim sonucu tekrar bu göreve getirildi.

Zühtü Arslan, evli ve 4 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:24
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