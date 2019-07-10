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"Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya çok yakınız"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen:- "Suriye'de geniş kapsamlı bir siyasi sürecin önünü açacak Anayasa Komitesinin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakınız"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:52
"Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya çok yakınız"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını bildirdi.

Ülkedeki siyasi süreci hızlandırmak ve Anayasa Komitesi kurulması çalışmaları için Suriye'nin başkenti Şam'a giden Pedersen, temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Pedersen, "Çok olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık, çok sağlam ilerleme kaydettiğimize inanıyorum. Doğrusu, geniş kapsamlı bir siyasi sürecin önünü açacak Anayasa Komitesinin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşşar Esed rejiminin son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib konusunun da Şam'daki görüşmelerde ele alındığını aktaran Pedersen, İdlib'de istikrarın tekrar sağlanmasını umduğunu vurguladı.

Pedersen, ayrıca Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl imzalanan İdlib'e yönelik anlaşmaya (17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakat) riayet edilmesi gerektiğine işaret ederek, Esed rejimine mesaj verdi.

- Pedersen, Rusya'dan Şam'a geçmişti

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Pedersen'in Rusya'daki temaslarının ardından Şam'a geçtiğini belirtmişti.

Haq, Pedersen'in Anayasa Komitesi kurulması çalışmalarının tamamlanması için Şam'da bulunduğunu ve rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geleceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:52
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  3. Pedersen
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