0553 313 94 23

Seçim öncesi Anavatan Partisi ittifakta seçimini yaptı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Anavatan Partisi, ittifakta tercihini yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu belirterek, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Seçim öncesi Anavatan Partisi ittifakta seçimini yaptı

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı Kırıkkale adaylarına destek vermek üzere kente geldi. MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar ile Kırıkkale'nin Ahılı kasabasında vatandaşlarla bir araya gelen Çelebi, açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu söyleyen Çelebi, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" diye konuştu.

"Binali Yıldırım'ın mega projelerin hepsinde imzası var"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Çelebi, "Beylikdüzü'nde başarılı olamayan bir insanın İstanbul gibi dünyanın göz bebeği olan şehri yöneteceğine inanmıyoruz" dedi. Çelebi, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın mega projelerinin hepsinde imzasının bulunduğunu ve destekleyeceklerini belirtti.

Ankara liyakatsiz birine teslim edilemez

Çelebi, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, daha önce başarılı bir belediye başkanlığı dönemi olduğunu belirterek, "Bakanlık, milletvekilliği yapmış. Konusunda uzman bir insan. Karşısında aday olan rakibi de 10 bin nüfuslu bir yeri yönetmiş veya yönetememiş. Sadece polemiklerden, siyasi iç çekişmelerden kendine alan bulabilen, siyasi yörüngesini ve yelpazesini kaybetmiş bir zat. Türkiye'nin başkenti çok tecrübesiz, liyakatsiz birine teslim edilemeyecek kadar değerli bir ilimiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:00
  1. Kırıkkale
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Anavatan Partisi
  5. Anavatan
  6. İbrahim Çelebi
  7. Cumhur İttifakı
  8. Ekrem İmamoğlu
  9. Binali Yıldırım
  10. Mehmet Özhaseki

YORUM YAZ

  • LeventbayLeventbay14 dk önce
    Anavatan partisimi kaldı varmı hala yaşıyormu . Nefes alıyormu ...??

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın şunu söylesin...
  1. Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın..
  2. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek..
  4. Cinsel istismar şüphelisi çift..
  5. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
  6. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
  7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
  8. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
  9. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
  10. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
  11. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
  12. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
  13. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
  14. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
  15. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
  16. Darbeci albaydan "sehven attım"..
  17. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
  18. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
  19. Engelli öğrenciden alınan katkı payı..
  20. Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de..
  21. Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü..
  22. ‘Buzun Efesi’ Sofya’da dünya rekoru..
  23. Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ..
  24. ABD Başkanı Trump'ı eleştiren..
  25. FETÖ'den takım elbisede 'renk' talimatı
  26. Yaşlı kadını gelini boğarak öldürmüş
  27. Cezayir’de hayat durdu! Binlerce kişi..
  28. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  29. BTSO ve Büyükşehir Belediyesi İstişare..
  30. Bayrampaşalı çınarlar için özel çalışma
İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

Günün Karikatürü

9 Mart 2019
Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı