0553 313 94 23

"Anastasiadis şu ana kadar zamana oynadı"

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman:- "Rum lider Anastasiadis şu ana kadar farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadı"- "Rum lider Anastasiadis’in görüşlerinin Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli olan bir müzakereye hazır olunması gerekir"

21 Şubat 2019 Perşembe 17:17
"Anastasiadis şu ana kadar zamana oynadı"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs müzakerelerinde şu ana kadar farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erhürman, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis'in 26 Şubat'ta yapacağı görüşmeyi değerlendirdiklerini anlattı.

Erhürman, Anastasiadis'in uzun zamandan beri ortaya attığı kavramları somutlaştırmaktan ısrarla kaçındığını belirterek, "Dolayısıyla Rum liderin bu gayrıresmi görüşmede ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin." dedi.

"Rum Lider Anastasiadis'in görüşlerinin Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli olan bir müzakereye hazır olunması gerekir." diyen Erhürman, "Rum lider Anastasiadis, şu ana kadar farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadı." ifadelerini kullandı.

Erhürman, Kıbrıs müzakerelerindeki güven artırıcı önlemlerin Rum tarafının ayak sürümesi dolayısıyla gerçekleşemediğine işaret ederek, iki liderin bu konuların hayata geçmesi konusunda mutabakata varmasına rağmen Rum tarafının adım atmaktan kaçındığını ve ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Türk tarafının müzakere olsun diye müzakere etme durumunu kabul etmediğini kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin kabul edilmediği şartlarda müzakere edilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:17
  1. Kıbrıs müzakereleri
  2. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman
  3. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  4. Rum lider Nikos Anastasiadis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lice Belediyesi yolların bakım ve onarımına devam ediyor
    1. Lice Belediyesi yolların bakım ve..
    2. Antalyaspor Vakfının başkanlığına Ali..
    3. Adana’da motosiklet kamyonete çarptı:..
    4. Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı:..
    5. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    6. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    7. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    8. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    9. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    10. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    12. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    13. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    14. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    15. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    16. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    17. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    18. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    19. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    20. İş adamına FETÖ’den hapis cezası
    21. ’Cumhur İttifakı’ adayı Bahadır Güler..
    22. Cumhur İttifakı adayları polis okulunda
    23. "Tanzim satışlarla ilgili büyük..
    24. Büro Memur-Sen’de yeni başkan Mehmet..
    25. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
    26. Cezaevinden izinli çıkan mahkum,..
    27. Zeytinburnu'ndaki patlama davasında..
    28. CHP Malatya'da çatırdıyor!
    29. MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra..
    30. Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!