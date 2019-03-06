0553 313 94 23

Anasınıfı öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan 29 Ekim Anasınıfı öğrencileri, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polis teşkilatının misafiri oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:25
Anasınıfı öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan 29 Ekim Anasınıfı öğrencileri, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polis teşkilatının misafiri oldu.


Polis teşkilatında yürütülen çalışmalar ve polislik mesleği ile ilgili Kozluk Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak ile görüşen minik öğrenciler anons çekme, çevre güvenlik kameralarından ilçeyi kontrol etme, 155 hattına cevap verme, ifade alma, parmak izi alma gibi etkinliklere katıldı. Etkinlik, toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:25
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı Yaşamsal Satranç raflarda
    1. Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı..
    2. Göktepeliler Şahin’e destek sözü verdi
    3. Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu..
    4. Elazığ’da, Şehir Hastanesi 872..
    5. Celil Uzun, “Başkan artık yolun sonunu..
    6. Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun..
    7. İzmit’te öğrencilere çevre eğitimi..
    8. 200 liralık alışveriş, 150 bin TL..
    9. Çantasında 2 adet tabanca ele geçen..
    10. Korkuteli Belediye Meclis son kez..
    11. Esgin: “Biz siyasetten milletimize..
    12. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    13. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni..
    14. Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda..
    15. BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp..
    16. ALES başvuruları başladı
    17. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    18. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    19. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    20. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    21. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    22. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    23. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    24. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    25. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    26. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    27. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    28. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    29. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    30. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!