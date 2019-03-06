Anasınıfı öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan 29 Ekim Anasınıfı öğrencileri, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polis teşkilatının misafiri oldu.

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan 29 Ekim Anasınıfı öğrencileri, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polis teşkilatının misafiri oldu.

Polis teşkilatında yürütülen çalışmalar ve polislik mesleği ile ilgili Kozluk Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak ile görüşen minik öğrenciler anons çekme, çevre güvenlik kameralarından ilçeyi kontrol etme, 155 hattına cevap verme, ifade alma, parmak izi alma gibi etkinliklere katıldı. Etkinlik, toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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