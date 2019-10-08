Anavatan Partisi lideri İbrahim Çelebi'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.08 Ekim 2019 Salı 10:09
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
İbrahim Çelebi, ‘Anavatan Partisi olarak ABD’ye ve tüm şer güçlere rağmen Fırat’ın Doğusuna yapılacak harekatı doğru buluyor ve destekliyoruz. Bu stratejik ve cesur kararı alan Cumhurbaşkanımız ve Devletimize müteşekkiriz’ ifadelerini kullandı.
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