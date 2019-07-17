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Anaokulundan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
Anaokulundan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde anaokulundan bilgisayar çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Zeugma Anaokulu'nda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler anaokulundan hırsızlık yapan şüphelilerin M.NT. ve M.P. olduğunu belirledi. Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin duvara tırmanarak camdan anaokuluna girdikleri, bir süre sonra çaldıkları bilgisayar kasasıyla uzaklaşmaları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
  1. Gaziantep
  2. güvenlik kamerası
  3. HIRSIZLIK
  4. Nizip

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