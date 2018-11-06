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Anaokulunda skandal iddia! Kızım yarı baygın...

İzmir'de anaokuluna giden 2 yaşındaki çocuklarının şiddet gördüğünüiddia eden aile şikayetçi oldu

06 Kasım 2018 Salı 09:58
Anaokulunda skandal iddia! Kızım yarı baygın...

İzmir'in Çiğli ilçesinde, anaokuluna giden 2 yaşındaki çocuklarının okulda darbedildiğini iddia eden aile, okul kurucusu ve öğretmen hakkında şikayetçi oldu.     

Anne Duygu A. (31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı B.A'yı geçen hafta arkadaşının tavsiyesiyle Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna göndermeye başladığını söyledi.     

"Kızım yarı baygın bakıyordu"

Kızının okula perşembe ve cuma günü gittiğini, ikinci gün kızının durumuyla ilgili bazı şüpheleri oluştuğunu anlatan Duygu A, cuma akşamı eşinin kızını okuldan alarak çalıştığı işyerine getirdiğini aktardı.     

Anne Duygu A. yanına gelen kızının "yarı baygın" baktığını ifade ederek şunları söyledi:     

"Eşim kızımı okuldan alıp yanıma getirdiğinde yarı baygın bakıyordu. Ona sarılarak 'Okulun nasıl geçti, öğretmenin sana ne dedi?' diye sorduğumda 'Beni dövdü.' dedi. 'Nasıl dövdü?' dedim. Başıma vurarak ve kendi saçını çekerek gösterdi. Saçı dağınıktı, yolunmuş gibiydi. Yanıma geldiğinde alnında morluk, başının sol tarafında şişlik vardı. O gece uyuyamadı, kendi kendine sayıkladı, 'Yapma, vurma, dövme.' diye. Ertesi gün Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine götürdük, darp raporu aldık."     

Duygu A, darp raporuyla Çiğli Polis Merkezi Amirliğine giderek okulun kurucusu S.K. ve çocuğunun öğretmeni Ö.H'den şikayetçi olduklarını söyledi.     

Baba Eray A. (30) da cuma günü kızını okuldan almak için gittiğinde eşinin şüpheleri nedeniyle kamera kayıtlarını görmek istediğini, ancak kayıtların gösterilmediğini öne sürdü.     

Kızının yanına geldiğinde ağladığını, sebebi sorduğunda bir cevap alamadığını belirten Eray A. "Ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çocuklarımızı ne şartlarda büyütüyoruz. Emniyetle görüştük, kamera kayıtlarını alacaklarını söyledi." diye konuştu.     

Okulun kurucu S.K. ise öğrenciye şiddet uygulanmadığını savunarak iddiayı reddetti.     

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.     

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:58
  1. Aydın
  2. İzmir
  3. Çiğli

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