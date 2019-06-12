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Anaokulu’nda ”Bir bakmışsın oyuncak kardeşi olmuş tüm dünya" kampanyası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Anaokulu tarafından "Bir bakmışsın oyuncak kardeşi olmuş tüm dünya" sloganıyla oyuncak ve kıyafet toplama kampanyası başlatıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
Anaokulu’nda ”Bir bakmışsın oyuncak kardeşi olmuş tüm dünya" kampanyası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Anaokulu tarafından "Bir bakmışsın oyuncak kardeşi olmuş tüm dünya" sloganıyla oyuncak ve kıyafet toplama kampanyası başlatıldı.


Kampanya kapsamında öğrenci, öğretmen, personel ve velilerin desteğiyle toplanan oyuncak ve kıyafetler ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan mülteci kamplarına gönderildi. Kampanya ile ilgili olarak emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, “Bu güzel kampanyada emeği geçen okul idaresi başta olmak üzere tüm öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
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