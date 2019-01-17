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Anaokulunda bez torba ve file üretimi

Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Anaokulu öğrencileri naylon poşetlere alternatif olarak öğretmenlerinin yardımıyla atık malzemelerden bez torba ve file yaptı- Çocukların hazırladığı ürünler, velilere ve halka dağıtıldı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Anaokulunda bez torba ve file üretimi

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir anaokulundaki 250 öğrenci, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında öğretmenlerinin yardımıyla atık malzemelerden bez torba ve file üretti.

Tevfik Sırrı Gür Anaokulu öğrencileri, okul müdürü Mikail Eren'in hayata geçirdiği projeyle sınıflarını adeta bir atölyeye çevirdi. Projede yer alan 250 öğrenci, evlerinden getirdikleri atıl durumdaki ürün ve kıyafetleri, öğretmenler eşliğinde işleyerek bez torbalara dönüştürdü. Fon kağıdı, atık naylon ve kartonları da değerlendiren öğrenciler, çeşitli figürlerle süsledikleri bez torba ve fileler üretti. Çalışma kapsamında 550 file ve bez torba üretildi.

Öğrencilerin ürettiği bez torba ve fileler, okulda düzenlenen programla velilere ve halka dağıtıldı.

Okul Müdürü Mikail Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar sıfır atık konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini aktararak "Bu konuda farkındalık yaratmak istedik. Çocuklarımız okuldaki hocalarıyla birlikte güzel bir çalışma ortaya koydu. Kullanmadıkları kıyafetlerden de çanta yaptılar." dedi.

Eren, projeyle plastik poşet kullanımının önüne geçmeyi de hedeflediklerini vurgulayarak "Ortaya güzel bir şey çıktığını şahit olduk. Bu da hem bizi hem de öğrencilerimizi mutlu etti." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:59
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