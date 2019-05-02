Anaokulunda Bahar ve Çocuk Şenliği düzenlendi

Adıyaman Fatma Uslu Anaokulu tarafından 1 haftalık Bahar ve Çocuk Şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan ana hedefler kapsamında, 2023 Eğitim Vizyonu Okul Bazlı Eylem Planı çerçevesinde Fatma Uslu Anaokulunun belirlemiş olduğu hedeflerden birisi olan okul öncesi eğitim konusunda velilerin dikkatini çekecek ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak başlığı altında okul bahçesinde bir hafta boyunca Bahar ve Çocuk Şenlikleri düzenlendi.

İkincisi düzenlenen şenliğe öğrenci velileri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Şenlikler kapsamında öğrenciler, spor, öğretmenler eşliğinde kodlama, tiyatro gösterileri, defile gösterisi, atık materyal defile gösterisi, ahşap boyama, taş boyama, resim yapma, ebru ve kil çalışması, deneyler ile bahçe oyunları yapıldı.

Fatma uslu Anaokulu Müdürlüğü, şenlikler sonrasında Bahar ve Çocuk Şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.