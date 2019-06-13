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Anaokulunda 3D Görsel Eğitim Salonu Açıldı

Fatoş Çetin Anaokulunda 3D Görsel Eğitim Salonu açılışı gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:33
Anaokulunda 3D Görsel Eğitim Salonu Açıldı

Fatoş Çetin Anaokulunda 3D Görsel Eğitim Salonu açılışı gerçekleştirildi.



Meryem Elvan 3D Görsel Eğitim Salonu açılış törenine Vali İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, Okul Müdiresi Serpil Gürler, Hayırsever ve aynı zamanda anaokulunda görev yapan Öğretmen Rabia Elvan ve veliler katıldı.



Okul Müdiresi Serpil Gürler’in bilgilendirme konuşmasının ardından salonun açılış kurdelesini kesen ve ardından konuşma yapan Vali Akın, 3D Görsel Eğitim Salonunun teknolojinin hangi amaçlarla kullanılacağının çocuklarımıza en doğru şekilde anlatılacağı bir salon olacağını söyledi.



Çocuklarımızın bu salonda edindiği birikim ve tecrübelerin teknoloji kullanımı konusunda faydalı olacağına inandığını belirten Vali İbrahim Akın, “Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişim, hayatımızı yakından ilgilendirirken eğitim sürecini de yakından etkilemektedir. Bizler de teknolojiyi eğitim alanında kullanarak çocuklarımızı geleceğe daha bilgili, daha donanımlı bir şekilde yetiştirme gayretindeyiz. Çocuklarımız yaşları ilerledikçe kendilerini teknoloji dünyasının içerisinde buluyorlar. 3D teknolojisi ile öğrencilerimiz olayın içindeymiş gibi bilgi ve tecrübe sahibi olma imkanı buluyorlar."dedi.



Program, Vali ve beraberindekilerin 3D gözlükleri takarak test etmesi ve salonda yapılan inceleme ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:33
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