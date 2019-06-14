Anaokulu öğrencilerinin karne sevinci
Bilecik’te bugün 180 okulda 36 bin 155 öğrenci karne alırken bu öğrenciler arasında en heyecanları anaokulu öğrencileri oldu.14 Haziran 2019 Cuma 12:40
Bilecik’te bugün 180 okulda 36 bin 155 öğrenci karne alırken bu öğrenciler arasında en heyecanları anaokulu öğrencileri oldu.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Milli Eğitime bağlı Bahçelievler Anaokulunda 270 öğrenci karne sevinci yaşadı. Bahçelievler Anaokulu Yıldızlar Sınıfı öğrencileri Sınıfı öğretmeni Hülya Yetiş’in elinden karneleri alırken sevinçleri yüzlerine yansıdı. Arkadaşlarından ayrılacakları için biraz da buruk olan minikler, yaz tatilde bol bol bisiklet binerek gezeceklerini söylediler.
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