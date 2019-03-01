0553 313 94 23

Anaokulu öğrencilerinin karanlık odaya kapatıldığı iddia edildi

İzmir'de özel anaokulunda görevli öğretmenin, öğrencileri yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle karanlık odaya kapattığı iddiasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

01 Mart 2019 Cuma 10:50
Anaokulu öğrencilerinin karanlık odaya kapatıldığı iddia edildi

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Karşıyaka ilçesindeki özel anaokulunda yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle çocukların öğretmenleri tarafından karanlık odaya kapatıldığı iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

Öğrenci velileri, özel anaokulunda görevli öğretmenin, çocukları yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle karanlık odaya kapatarak cezalandırdığı iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, bir öğrencinin doğum günü için okulda bulunan veli, öğretmen T.K'nin arkadaşlarıyla şakalaşan 4 yaşındaki B.A'yı kucağına alıp karanlık odaya kapatmasını cep telefonuyla kaydetti.

Bu anlara şahit olan velinin haber verdiği B.A'nın anne ve babası, görüntülerle savcılığa giderek öğretmen ve okul idarecilerinden şikayetçi oldu.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Velilerin şikayeti üzerine Milli Eğitim Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:50
  1. İzmir
  2. anaokulu
  3. İl Milli Eğitim
  4. inceleme
  5. Karşıyaka ilçesi
  6. öğrenci
  7. öğretmen
  8. şikayet
  9. veli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası organizasyonların adresi "Erciyes"
    1. Uluslararası organizasyonların adresi..
    2. KİHMED’te Mustafa Önsay güven tazeledi
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. Para ve kalacak yerleri olmayınca..
    5. Kocasinan Akademi’den Muhteşem Sergi
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    7. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    8. Peru'da şiddetli deprem!
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    10. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    11. Peru, 7.1 ile sallandı
    12. Somali'deki bombalı saldırı
    13. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    14. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    15. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    16. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    17. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    18. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    19. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    20. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    21. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    22. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    23. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    24. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    25. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    26. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    27. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    28. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    29. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    30. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!