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Anaokulu öğrencilerinden yaşlı yaşam merkezine ziyaret

Konya’nın Kulu ilçesinde anaokulu öğrencileri yaşlı yaşam merkezini ziyaret etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:31
Anaokulu öğrencilerinden yaşlı yaşam merkezine ziyaret

Konya’nın Kulu ilçesinde anaokulu öğrencileri yaşlı yaşam merkezini ziyaret etti.


Kulu Yeni Mahallede bulunan Cumhuriyet Ortaokulu bünyesindeki anaokulu çocukları, okul müdürü Sezgin Alp ve öğretmenleri ile birlikte Yaşlılar Haftası etkinliği çerçevesinde Kulu Yaşlı Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti.Yaşlıların ellerinden öpüp hediye takdiminde bulunan çocuklar onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşlı yaşam merkezi sakinleri de ziyaretten dolayı duygulandıklarını belirtti. Yaşlılar, aldıkları hediyelerin çok anlamlı olduğunu belirterek, teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:31
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