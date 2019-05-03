Anaokulu öğrencilerinden pilav şenliği
Adıyaman Şirinler Özel Eğitim Anaokulu idaresi ve öğrencileri tarafından 1.03 Mayıs 2019 Cuma 14:39
Adıyaman Şirinler Özel Eğitim Anaokulu idaresi ve öğrencileri tarafından 1. Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi.
Okul idaresi ve öğrencileri tarafından sözel bir salonda gerçekleştirilen pilav şenliğine okul öğrencileri, veliler ve okul idaresi katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği pilav şenliğinde öğrenciler bir birinden farklı gösteriler yaparak, türküler söyledi. Oldukça güzel zamanın geçtiği etkinlik sonunda katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.
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