0553 313 94 23

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe duygu dolu mektup

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi’nin (KADEP) etkinlik değeri olan ‘vatan sevgisi’ kapsamında kaleme aldıkları mektuplar, Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’e teslim edildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:37
Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe duygu dolu mektup

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi’nin (KADEP) etkinlik değeri olan ‘vatan sevgisi’ kapsamında kaleme aldıkları mektuplar, Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’e teslim edildi.


Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında her ay bir değeri çalışma konusu olarak belirleniyor. Bu ayın çalışma konusu ise ‘vatan sevgisi’ olarak belirlendi. Elbistan Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, okullarında etkinlik düzenledi. Bu etkinliğin yanı sıra vatan savunmasında görev yapan Mehmetçiklere duygularını ve düşüncelerini iletmek isteyen minik öğrencilerin yardımına anne ve babaları yetişti. Kocaman yüreklerinden dökülen düşüncelerini, anne ve babalarının yardımıyla kağıda aktaran anaokulu öğrencileri, mektuplarını sınır içinde ve dışında görev yapan askerlere gönderilmek üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’e teslim etti.


Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler, burada jandarmanın kullandığı araçları yerinde görme imkanı buldu. Yüzbaşı Sert ve rütbeli personeller tarafından misafir edilen miniklere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Elbistan Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç, “Elbistan Anaokulu olarak Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip fedakarca hiç bir karşılık beklemeden görev yapan askerlerimize çocuklarımızın minicik yüreklerindeki kocaman vatan sevgisi ile yazdıkları mektup ve resimleri takdim ettik” dedi.


Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ise, duygu dolu mektupların, değişik yerlerde görev yapan askerlere gönderileceğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cami tuvaletinin kapısını çalanlar tutuklandı
    1. Cami tuvaletinin kapısını çalanlar..
    2. Başkan Gülsoy’dan KTO Üyelerine..
    3. FETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis!
    4. Taşkınlardan zarar gören yollarda..
    5. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    6. İstanbul’dan Bayburt’a kardeşlik..
    7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    8. İstanbul’da dolu yağışı etkili olmaya..
    9. Çankırı’da kumar operasyonu
    10. Geçmişin izleri geleceği inşa ediyor
    11. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:
    12. "Kadın ekonomik faaliyetlere..
    13. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: "FETÖ,..
    14. Pakistan ordusu paylaştı! Hintli..
    15. Ölümlere sebep olan obeziteye dikkat
    16. Avustralya insansız savaş uçakları..
    17. Tanker devrildi, karayolu ulaşıma..
    18. Ekinci’den “Malatya’da beka sorunu..
    19. Ağıl çöktü koyunlar telef oldu
    20. Sağlık Bakanlığında "Tuz Azaltma..
    21. Başkan Kayda, “Salihli’ye hayal ötesi..
    22. Çankırı’da ’İkinci Bahar’ rüzgarı esti
    23. Sıfır Atık Projesi ile 15 ton atık..
    24. Çankırı halterde Naim’in izinde
    25. Ürgüp projelerini açıkladı
    26. 5. KTÜ Savunma Sanayi Günleri
    27. Türkiye - Moldova maçının öncelikli..
    28. UTAŞ Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı dönemi
    29. Yıldız Pehlivan Halk Eğitim Merkezi..
    30. AK Parti'den kritik yeni parti..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor