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Anaokulu öğrencileri üniversiteyi gezdi

Adıyaman’da anaokulunda eğitim gören öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:04
Anaokulu öğrencileri üniversiteyi gezdi

Adıyaman’da anaokulunda eğitim gören öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti.


Okul öğretmenlerinden Tansu Balcı, Şeriban Demir, Serpil Çamlı, Selma Özmen, Ayfer Aslan ve Öznur Sönmez nezaretinde üniversiteyi gezen öğrencilere üniversite hakkında bilgi verildi.Gözlem evi, seramik atölyesi ve yaşayan kültürel hazine müzesini gezen minik öğrenciler, hem bilgi aldılar hem de eğlenceli vakit geçirdi.


Öğrenciler, gözlem evinde teleskopu incelerken, seramik atölyesinde alçıdan şekiller yaptı. Yaşayan kültürel hazine müzesinde gerçekleştirilen meddah gösterisini izleyen öğrencilerle etkinliğin sonunda Adıyaman’ın eski çocuk oyunlarından halat çekmece oyunu oynandı.


Gezi ile ilgili konuşan okul öğretmenlerinden Tansu Balcı, üniversitenin doğası ve sosyal alanları ile her yaşa hitap ettiğinin altını çizerek, “Bugün öğrencilerimize üniversite havası teneffüs ettirmek istedik. Çok eğlenceli ve verimli bir gezi oldu. Hem bilgi sahibi olduk hem de çok eğlendik. Doğası, havası ve hizmetleriyle tam donanımlı bir üniversiteye sahip olduğumuzu gördük. Emeği geçen başta Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye ve bizleri burada ağırlayarak ev sahipliği yapan tüm üniversite personeline teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:04
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