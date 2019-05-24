Anaokulu öğrencileri Okul Dışarıda etkinliğinde

Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, eğitim öğretim döneminin son günlerinde gezerek görerekve eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarıyor.

Bahçelievler Anaokulu öğretmeni, öğrencisi, velisi ve personeli, ‘Okul Dışarıda’ etkinliği kapsamında gönüllerince eğlendiler. Okulun sentetik futbol sahasında yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdüresi Sevgi Uğurlu, "Okul öncesinde Okul Dışarıda ve Oyun Oynama günü etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen tüm okul öncesi kurumlarında ‘Oyun her zaman her yerde ve herkese’ sloganı ile başlatılan bir etkinliktir. Çocuğun yeteneklerini keşfetmesinde iletişim becerilerini geliştirmesinde kendini ifade etmesinde dil gelişimini sağlamasında en etkili yöntemlerden olan oyun çocuğun hayatının provasını yaptığı en önemli dili ve aracıdır. Kuralları içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için oyun eğlenme ve en etkin öğrenme kaynağıdır. Bizlerde öğrencilerimizi velilerimizin eşliğinde havaların ısınması ile birlikte doğal ortamlarda yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat vererek öğrencilerimizde kalıcı öğrenme gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin okul dışında yapılan etkinliklerde çok mutlu olduklarını görüyoruz" dedi.

Öte yandan etkinlikte aileler de aktif rol alarak yağ satarım bal satarım, köşe kapmaca, mendilim köşe, köşe gibi geleneksel oyunlar oynadılar. Velilerin öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte oynadığı 1-2-3 balta oyunu ile eğlencenin doruğa çıktığı gözlendi. Etkinliğe Gökkuşağı, Mucitler, İnciler, Dahiler, Bilginler, Yetenekliler, Yıldızlar ve Küçük Adımlar sınıfları katıldı.