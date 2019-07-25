0553 313 94 23

Anaokulu öğrencileri çömlek atölyesinde çömlek yaptı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçi atölyeleri minik öğrencilerin sesleri ile yankılandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:17
Anaokulu öğrencileri çömlek atölyesinde çömlek yaptı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçi atölyeleri minik öğrencilerin sesleri ile yankılandı.


Kınık köyünde bulunan çömlekçi ustaları Bozüyük ilçesinden gelen Ana okul öğrencileri ile birlikte çömlek yaparak çömlek hakkında bilgiler aldılar. Bozüyük Şekerlik Anaokulu öğrencileri, Öğretmenler Hülya Dere ve İrem nur Konmaz eşliğinde Kınık köyünde bulunan çömlekçi ustası Osman Menteş’in atölyesinde çömlek yapımını gördüler. Anaokulu öğretmeni Hülya Dere yaptığı açıklamada, “Ana okul öğrencilerimizin kültür artımı adına Kınık köyünde çömlek ustası Osman Menteş’den uygulamalı olarak çömlek yapımını gösterdik. Minik öğrencilerimiz çömlek çarkında ustamız Osman Menteş ve bizlerin gözetiminde çömlek yaptılar. Çocuklarımız çömlek çamuru ile oyunlar oynadılar keyifli anlar yaşadılar, umarım o çocuklarımızda bu gün büyük bir anı olarak kalır” dedi. Anaokulu öğrencilerin çömlek çamuru ile oynaması ortama renk katarken Anaokulu öğretmenlerinde çömlek ustası Osman Menteş eşliğinde çömlek yaptılar. Kınık köyü çömlek ustası Osman Menteş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada , “Kınık köyümüzde bu minik öğrencileri görmek bizi mutlu etti. Anaokulu öğrencilerimize ilk önce çömlek yapımını anlattık ve onlar ile birlikte Öğretmenleri eşliğinde çömlek yaptık. Yaptığımız çömlekler tamamen çocukların ilgisini çekecek ürünlerdi. Çocuklar ile birlikte günlük hayatta kullandığımız süt bardağı, kumbara, su bardağı, ve desti yaptık ve minik öğrenciler bu gün güzel bir gün geçirdi Kınık çömlekçilik sanatını ve çömlek yapımı merak eden herkese kapımız açık ” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:17
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir bin Mohamad’e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir bin..
    2. DGS jeofizik mühendisliği taban..
    3. Boris Johnson'dan Türklük açıklaması
    4. Kaçırıldığı iddia edilen çocuk için..
    5. Van'daki "PSİ Engil 207 GES"te yarın..
    6. Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu
    7. Alacak-verecek kavgasında arkadaşını..
    8. Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana
    9. İmamoğlu'ndan "İstanbul seçiminin..
    10. Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın..
    11. Fransa’da son 72 yılın en sıcak günü..
    12. 29. Akbank Caz Festivali'ne doğru
    13. "Büyük düşünelim ki büyük işler yapalım"
    14. Yaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi..
    15. Malatyaspor Avrupa'da sahaya çıkıyor!..
    16. Eşini ve oğlunu öldüren cani baba..
    17. S-400'lerin ortak üretimine yönelik..
    18. Merkez Bankası personel alımı son..
    19. Akbank'tan 2 milyar 667 milyon TL net..
    20. Başkan Tekin Karayolları 14. Bölge..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı