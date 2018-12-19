0553 313 94 23

Anaokulu eğitiminde "yaz tatili" formülü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç:- "Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Bu çocuklarımıza okullarımızın atıl kapasitesini kullanarak yaz tatillerinde iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz"- "Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz"- "Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz"- "Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
Anaokulu eğitiminde "yaz tatili" formülü

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklara 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında, okulların atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi verileceğini bildirdi.

Reha Denemeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin okul başarısının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığına işaret etti.

Özellikle gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitimin bir değil birkaç yıl şeklinde planlandığını aktaran Denemeç, Türkiye'de ilkokullarda okullaşma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş çocuklarda okullaşma oranının ise yüzde 58 dolayında olduğunu dile getiren Denemeç, "Hedefimiz, iki-üç yıl içerisinde anaokulu eğitimini yüzde 100 oranına çıkarmak. " dedi.

Anaokulu eğitimine erişim konusunda Bakanlığın kapasiteyi artırma planlamalarına ilişkin bilgi veren Denemeç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için bina ve öğretmen imkanına kavuşmak en az iki-üç yıl alacak. 'Peki bu sürede ne yapabiliriz' konusunu ele aldık. Okullar tatil olduğunda bina ve öğretmen imkanımız olacağından anaokuluna erişim için yeni bir planlama yaptık. Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz. "

Denemeç, proje ile yaz tatilinde okullardaki bazı sınıfların anasınıfı eğitimine uygun hale getirileceğini bildirdi.

- Proje ilk olarak 26 ilde uygulanacak

"Yaz tatilinde anaokulu eğitimi"ni temel alan projelerinin Türkiye'de misafir edilen yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacağına işaret eden Denemeç, "Özellikle Suriyeli çocuklarımız, Türkçeyi küçük yaşlarda öğrendiklerinde arkadaş edinme sorununu da aşmış oluyorlar. Bu durum, toplumla entegrasyondaki problemleri çözüyor ve aynı zamanda çocukların okul başarılarına pozitif etki yapıyor." diye konuştu.

Projenin finansmanının AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında destekleneceğini bildiren Denemeç, şunları söyledi:

"Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz. Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz. Eğitimleri, mümkün olduğu kadar anaokulu öğretmenlerimiz verecek."

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, projenin detaylarının 2-3 ay içerisinde netleşeceğini ve kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
  1. Anaokuluna erişimde "yaz tatili" formülü
  2. meb
  3. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
    1. Madenciler AA'nın "Yılın..
    2. İzmir'de FETÖ operasyonu
    3. inventiv'den firmalara "Sızma Testi"..
    4. Sporda 2018 böyle geçti (12)
    5. Sporda 2018 böyle geçti (8)
    6. Sporda 2018 böyle geçti (9)
    7. Sporda 2018 böyle geçti (11)
    8. Sporda 2018 böyle geçti (7)
    9. Sporda 2018 böyle geçti (6)
    10. Sporda 2018 böyle geçti (10)
    11. Sporda 2018 böyle geçti (4)
    12. Sporda 2018 böyle geçti (5)
    13. Sporda 2018 böyle geçti (2)
    14. Sporda 2018 böyle geçti (1)
    15. Sporda 2018 böyle geçti (3)
    16. Minik eller kuşları yuvasız bırakmadı
    17. 7 tarihi eser kaçakçısı suçüstü..
    18. Bakanlık açıkladı: 599'u trafikten men..
    19. Deniz Feneri'nden, Yemen'e insani yardım
    20. Sinema dünyası "Açık Medeniyet"te..
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz